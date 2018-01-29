Ямальская санавиация за год доставила к врачам 4,5 тысячи пациентов-тундровиков

В прошлом году санитарная авиации Ямало-Ненецкого автономного округа доставила на лечение в клиники 4,5 тысячи пациентов-тундровиков, пишет «Комсомольская правда на Ямале».

Полярные медики налетали, в общей сложности, более пяти тысяч часов.

Они также занимались доставкой медгрузов и передвижных отрядов врачей для осмотра и прививочной компании в местах скопления кочевников.

Работа базового отделения в Салехарде и территориальных отделений санавиации в Тарко-Сале, послеке Тазовский и селе Сеяха оплачивается из регионального бюджета. На вооружении у медиков вертолеты Ми-8 и МИ-8МТВ авиакомпании «Ямал».

В феврале прошлого года сообщалось, что ЯНАО получил из федерального бюджета 54,5 миллиона рублей на модернизацию и расширение парка санавиации региона. Субсидии были распределены между 34-мя регионами исходя из затратности и загруженности. Самую большую субсидию, в размере 402,9 миллионов, получила Якутия.

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