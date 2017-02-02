На санитарную авиацию Ямала выделили 54,5 миллиона рублей

Ямало-Ненецкий автономный округ получил из федерального бюджета 54,5 миллиона рублей на модернизацию и расширение санитарной авиации региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В распределении субсидий участвовали 34 региона России. Минздрав рассчитывал объем необходимой каждому региону суммы исходя из затратности дежурств и загруженности санавиационных служб регионов. Самая большая субсидия досталась Якутии — 402, 9 миллионов рублей, самую маленькую же получил Пермский край — 15,5 миллионов.

Материалы по теме Мы поедем, мы помчимся На чем передвигаются представители малых народов по северному бездорожью

По данным правительства округа, в ЯНАО санавиация совершает 250 вылетов в год и эвакуирует около 500 человек, нуждающихся в медицинской помощи.

В ноябре, выступая перед федеральным собранием, важность обеспечения регионов современной санавиацией подчеркивал президент России Владимир Путин. Приоритетными регионами для развития санавиации глава государства назвал Сибирь, Крайний север и Дальний восток.