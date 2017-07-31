Питавшуюся неделю в тайге ягодами девочку доставили в Красноярск

Найденную в тайге спустя неделю поисков 14-летнюю девочку доставили санавиацией в Красноярск на обследование. Об этом в понедельник, 31 июля, РИА Новости рассказали в региональном главке МЧС.

«Ночью девочка доставлена в Красноярск. Она доставлена на остров Татышева и перевезена в больницу №20. Сейчас за ее состоянием следят врачи», — сообщил источник агентства.

В воскресенье спасатели нашли блуждавшую по тайге Красноярского края спустя неделю поисков. По данным ведомства, 14-летнюю школьницу обнаружили в 16 километрах от поселка Чиндат в Тюхтетском районе, подросток очень истощен.

Девочка потерялась в понедельник, 24 июля. Вместе с матерью и старшими сестрами она отправилась в лес за ягодами, но по пути отстала и заблудилась. После этого ее мать обратилась в полицию. РИА Новости указывает, что ребенок провел в лесу семь суток, питаясь ягодами.

В поисках девочки приняли участие свыше 200 человек. Помимо полицейских к операции присоединились бойцы Росгвардии, спасатели, военные и местные жители. Также были задействованы беспилотники и вертолеты.

