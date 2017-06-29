Под Орлом пропавших без вести женщину и ребенка нашли повешенными в лесу

Возле села Становое в Орловской области найдены повешенными тела пропавшей накануне женщины и ее шестимесячного ребенка, передает РЕН ТВ.

Материалы по теме Искомые лица Как ведется розыск без вести пропавших

В их поисках участвовали полиция, сотрудники МЧС, ФСБ и волонтеры «Лиза Алерт», сообщается на сайте регионального главка спасательного ведомства.

«Как пояснил заявитель, они семьей ехали на автомобиле в соседний регион. На территории Орловского района около лесополосы он остановился отдохнуть. Когда мужчина проснулся, то не обнаружил супруги и их малолетнего ребенка, — отмечается в тексте. Мужчина пробовал отыскать своих близких самостоятельно, но это ему не удалось.

Информация о без вести пропавших поступила в областной Центр управления в кризисных ситуациях утром в четверг, 29 июня. На месте, где пропали женщина и ребенок, работали кинологи. Кроме этого, для поисков использовали два беспилотных летательных аппарата.