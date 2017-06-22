В Чувашии нашли тело пропавшей неделю назад 11-летней девочки

Тело 11-летней жительницы города Цивильска в Чувашии Анастасии Осиповой, пропавшей 15 июня, обнаружили в гараже неподалеку от места ее исчезновения, сообщает kp.ru.

По подозрению в убийстве школьницы задержан 23-летний местный житель, решается вопрос о заключении его под стражу. Следствием назначено несколько судебных экспертиз.

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В ходе прокурорской проверки установлено, что пропавшая девочка воспитывалась без надлежащего надзора со стороны взрослых: матери и учителей. По этому поводу возбуждено дело о халатности, в котором пока нет конкретных фигурантов.

В последний раз живой Анастасию видели примерно в 17:00 15 июня, когда девочка гуляла на улице, передает РЕН ТВ. Телеканал опубликовал первые кадры с места обнаружения ее тела.

В апреле двое мужчин из Подмосковья были осуждены за похищение и убийство 13-летней девочки, совершенные 15 лет назад. Ее забили до смерти камнями и сбросили в овраг рядом с кладбищем «Новодеревенское» в Балашихинском районе Московской области.