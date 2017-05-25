Пропавших без вести после крушения вертолета на Алтае признали погибшими

В промежуточном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о ходе расследования крушения вертолета Robinson Р-66 на Алтае пропавшие без вести командир и трое пассажиров воздушного судна указаны как погибшие. Документ опубликован на сайте комитета.

«Было обнаружено только одно тело [пассажира — жены пилота]», — отмечено в тексте. Поиски остальных четырех человек, находившихся на борту, согласно отчету, были прекращены 3 марта.

Сам вертолет, по данным комиссии, затонул. Обнаружить его до сих пор не удалось, несмотря на то, что для поиска вертолета из Крыма на Алтай был направлен гидролокатор, способный работать на больших глубинах.

Падение воздушного судна, как указано в документе, произошло с высоты от 100 до 200 метров над поверхностью воды. Этого расстояния было недостаточно для посадки в режиме авторотации на берегу. Вертолет также не был оборудован поплавками для безопасного приводнения.

Ранее сообщалось, что полет Robinson P-66 над Телецким озером в день крушения происходил без уведомления служб организации воздушного движения. В качестве предполагаемых причин падения указывались ошибка пилотирования, сложные погодные условия и техническая неисправность воздушного судна.

По факту падения вертолета расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем смерть более двух человек (часть 3 статьи 263 УК России).

12 февраля в акватории озера Телецкое на Алтае упал вертолет Robinson Р-66, предположительно, принадлежавший компании ООО «Алтай Авиа». На его борту находились пять человек. Кроме тела одного из них, в ходе поисковых работ нашли некоторые предметы из кабины вертолета, а также одну из лопастей.