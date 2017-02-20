Полет вертолета Robinson над Телецким озером проходил без уведомления

Службы организации воздушного движения не получали уведомление о полете вертолета Robinson Р-66 в районе его предполагаемого места крушения 12 февраля. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирское следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Следствие рассматривает среди основных версий падения ошибку пилотирования, сложные погодные условия и техническую неисправность воздушного судна. Вместе с тем, сотрудники компании, производившей техническое обслуживание вертолета, показали в ходе допросов, что вертолет находился в исправном техническом состоянии.

Вертолет упал 12 февраля на территории Республики Алтай в акватории озера Телецкое. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По предварительным данным, на борту вертолета, принадлежащего ООО «Алтай Авиа», находились пять человек, в том числе один пилот и четыре пассажира.

13 февраля в прибрежной зоне озера было обнаружено тело жены пилота Елены Ракитской. Кроме того, в ходе поисковых работ в акватории озера обнаружены предметы, находившиеся на борту вертолета. Это откидная крышка переднего правого сидения, а также три чехла.