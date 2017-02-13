Источник сообщил об обнаружении тела погибшей при падении вертолета на Алтае

На Телецком озере в республике Алтай спасатели стали находить тела жертв падения вертолета Robinson. Об этом «Интерфаксу» в понедельник, 13 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

«Обнаружено тело одной из погибших — Елены Ракитской. Его прибило к берегу», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, как сообщил источник РИА Новости, в озере примерно в 1,5 километра от кордона Кокши найден обломок, предположительно, потерпевшего крушение вертолета.

Информация о том, что в Турочакском районе упал вертолет, поступила от очевидца в воскресенье, 12 февраля, в 20:20 (16:20 мск). Группа спасателей из нескольких десятков человек была направлена к возможному месту падения — мысу Кокши.

По данным Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, на борту воздушного судна были пилот Дмитрий Ракитский, Елена Ракитская, Анатолий Банных, Мария Козинцева и Глеб Вореводин.

Глубина Телецкого озера в месте предполагаемого падения вертолета может достигать 280 метров. При этом водоем зимой практически не замерзает.

По факту произошедшего органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело по части третьей статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».