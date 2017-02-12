СМИ узнали подробности падения экскурсионного вертолета на Алтае

Потерпевший катастрофу в Республике Алтай вертолет «Робинсон» мог совершать несанкционированный полет. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах транспортного надзора региона.

«По предварительным данным, соответствующие службы не были уведомлены о полете и маршруте», — отметил собеседник агентства. По его информации, вертолет упал в Телецкое озеро во время взлета.

«Предварительно, группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется», — заявил источник. Причиной могла стать ошибка пилота или неисправность двигательной системы вертолета.

Спасательные службы республики проверяют информацию о падении экскурсионного вертолета в Телецкое озеро.

Ранее 12 февраля сообщалось, что Западно-Сибирское СУ на транспорте СК России проверяет заявления очевидцев о падении вертолета на Алтае.

