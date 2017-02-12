Очевидцы сообщили о падении вертолета на Алтае

Западно-Сибирское СУ на транспорте СК России начало проверку по сообщениям очевидцев о падении вертолета над Телецким озером на Алтае. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает ТАСС.

«В связи с поступившей информацией о возможном крушении вертолета "Робинсон" на территории Республики Алтай Западно-Сибирским СУ на транспорте СК России проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, вертолет потерпел крушение в 40 километрах юго-восточнее населенного пункта Артыбаш в труднодоступной местности в акватории Телецкого озера. О падении вертолета сообщил очевидец», — рассказал агентству источник в экстренных службах.

На сайте ГУ МЧС по республике Алтай сообщается о том, что на борту «Робинсон -R66» находились пять человек.

В ноябре 2016 года на Южном берегу Крыма при падении частного вертолета марки Robinson погибли два человека. Инцидент произошел в районе села Малый Маяк.

