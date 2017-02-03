В МЧС опровергли информацию о падении вертолета в Подмосковье

Сообщение о падении вертолета у деревни Кобяково в Одинцовском районе Подмосковья не подтвердилось. Об этом РИА Новости сообщил представитель ГУ МЧС по Московской области.

«Информация о падении вертолета ложная, не подтвердилась», — рассказал собеседник агентства. Представитель регионального управления МЧС добавил, что были обследованы окрестности деревень Кобяково и Алабино, однако упавшая техника не обнаружена.

По данным РЕН ТВ, о крушении вертолета под Кобяково компетентные ведомства оповестила местная жительница, вышедшая на балкон покурить.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что вертолет МЧС РФ Ка-32 упал в Одинцовского района Подмосковья.