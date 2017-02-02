Источник сообщил о падении вертолета в Подмосковье

Вертолет МЧС РФ Ка-32 упал возле деревни Кобяково Одинцовского района Подмосковья. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Подробности не известны. Официального подтверждения этой информации нет.

В управлении МЧС по Московской области «Интерфаксу» объяснили, что проверяют сообщение очевидца о падении вертолета, на место возможного ЧП выслана опергруппа.

Позднее в региональном главке МВД рассказали, что около 22:20 мск в оперативные службы стали поступать сообщения о якобы падении вертолета, сначала назывался Наро-Фоминской район, а затем — соседний Одинцовский. Тщательная проверка не выявила признаков происшествия, вызовы расценены как ложные.

21 сентября 2016 года в Люберецком районе Московской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Он упал в Томилинском лесопарке недалеко от поселка Мирный, в километре от поселка Октябрьский и в 1,5 километра от Лыткаринского шоссе На земле жертв и разрушений не было, все три члена экипажа погибли. Была выдвинута версия, что летчики могли уводить вертолет с технической неисправностью от населенных пунктов и шоссе.