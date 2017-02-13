Опубликован список находившихся на борту упавшего на Алтае вертолета

Опубликован список тех, кто находился на борту вертолета Robinson R66, разбившегося на Алтае. В воскресенье, 12 февраля, его разместила на своем сайте Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-России).

По ее сведениям, в момент катастрофы в воздушном судне находились пилот Дмитрий Ракитский, Елена Ракитская, Анатолий Банных, Мария Козинцева и Глеб Вореводин. Подчеркивается, что несовершеннолетних пассажиров на борту не было.

В сообщении сказано, что воздушное судно не совершало экскурсию, а возвращалось к месту базирования. «Полет вертолета Robinson R66, который потерпел крушение на Алтае, не был экскурсионным. Кроме того, разрешений или каких-либо "санкций" на такую деятельность не требуется, полет в этой местности носит уведомительный характер. По нашим данным, место взлета и маршрут полета не проходили над территорией Алтайского заповедника», — говорится в публикации.

Также в тексте отмечается, что достоверных сведений о судьбе экипажа и пассажиров пока нет.

Ранее к месту падения вертолета были направлены десятки спасателей, они прибудут в район катастрофы утром 13 февраля. В поисковых работах также будут задействованы четыре вертолета, подводный аппарата Falcon и катер на воздушной подушке.

Очевидцы 12 февраля в 20:20 по местному времени (16.20 мск) сообщили о падении вертолета Robinson R66 в Турочакском районе республики Алтай возле мыса Кокши на озере Телецкое. По предварительным данным, на его борту были пять человек, в том числе бывший вице-губернатор региона Анатолий Банных. Также сообщалось, что вертолет перевозил заболевшего сотрудника Алтайского заповедника. Официального подтверждения этой информации нет.