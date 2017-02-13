По факту падения вертолета на Алтае возбуждено уголовное дело

В республике Алтай по факту падения вертолета Robinson, на борту которого находились пять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России Яна Стрижова.

«Дело возбуждено по части третьей статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"», — сказала она.

Информация о том, что в Турочакском районе Алтайского края упал вертолет, поступила от очевидца в воскресенье, 12 февраля, в 20:20 (16:20 мск). Группа спасателей из нескольких десятков человек была направлена к возможному месту падения — мысу Кокши.

По данным Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, в момент катастрофы в воздушном судне находились пилот Дмитрий Ракитский, Елена Ракитская, Анатолий Банных, Мария Козинцева и Глеб Вореводин.

Глубина Телецкого озера на месте предполагаемого падения вертолета может достигать 280 метров, при этом водоем зимой практически не замерзает.