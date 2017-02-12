Поиски в районе крушения вертолета Robinson на Алтае начнутся утром 13 февраля

К месту крушения вертолета Robinson R66 на Алтае направлены десятки спасателей на КАМАЗах, они доберутся туда к утру 13 февраля. Об этом в воскресенье, 12 февраля, РИА Новости рассказал источник в региональном главке МЧС.

«Группа спасателей из 60 человек уже направилась к возможному месту падения вертолета Robinson R66 на Алтае. В район падения вертолёта направлена аэромобильная группировка численностью 60 человек. Спасатели приступят к поиску утром в понедельник», — сообщил собеседник.

Кроме того, к поисковым работам будут задействованы дополнительные силы и техника.

«В готовности к вылету находятся два вертолета Ми-8 Красноярского АСЦ МЧС России с водолазами на борту и вертолет Ми-8 ГКЦПС Росавиации», — объяснил информагентству источник в экстренных службах. В пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС сообщили, что также планируется привлечь вертолет Ми-8 и трех человек из компании «Алтайавиа», которой принадлежал упавший вертолет.

Помимо этого, его будут искать с привлечением катера на воздушной подушке, принадлежащего Бердскому поисково-спасательному отряду и подводный аппарат Falcon. Сейчас в районе катастрофы сохраняются плохие погодные условия — сильный ветер и шторм.

Глава администрации Турочакского района Владислав Рябченко заявил РИА Новости, что республиканские спасатели нашли предполагаемое место падения вертолета. По его словам, это мыс Кокши. Однако в региональном главке МЧС эти сведения не подтвердили. «До сих пор не ясно, куда упал вертолет: в тайгу или в акваторию озера. По словам очевидца, падение все же было в воду», — подчеркнул собеседник.

Как передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, экстренные службы установили точный маршрут упавшего воздушного судна. «Вертолет совершал экскурсионный полет по маршруту: площадка Карасук — озеро Телецкое. После полета на Телецкое озеро он должен был вернуться на площадку Карасук», - рассказал собеседник информагентства.

Он добавил, что когда Robinson находился возле озера, связь с ним была потеряна, а вскоре свидетели сообщили о его падении в водоем.

12 февраля в 20.20 по местному времени (16.20 мск) очевидцы рассказали о крушении вертолета Robinson R66 в Турочакском районе республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое. На его борту могли находиться пять человек, в том числе бывший вице-губернатор региона Анатолий Банных, однако официального подтверждения этой информации нет.

Также сообщалось, что на воздушном судне перевозили заболевшего пневмонией сотрудника заповедника, вместе с тем, полет не был санкционирован, поскольку летать над заказником в темное время суток запрещено. По предварительным данным, вертолет мог упасть из-за ошибки пилотирования или плохих метеоусловий. Эти данные пока также не получили официального подтверждения.

В настоящее время следователи Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят проверку по данному инциденту.