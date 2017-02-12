Власти сообщили об обнаружении предполагаемого места падения вертолета на Алтае

Обнаружено предполагаемое место падения вертолета Robinson R-66 в Алтайском крае, сообщил РИА Новости глава администрации Турочакского района Владислав Рябченко.

«Место падения уже обнаружено — это мыс Кокши. Спасатели обещают прибыть к предполагаемому месту падения к утру», — сказал он.

В региональном управлении МЧС России эту информацию не подтвердили. «До сих пор неясно, куда упал вертолет: в тайгу или в акваторию озера. По словам очевидца, падение все же было в воду», — отметил собеседник агентства.

Информация о том, что в Турочакском районе упал вертолет, поступила от очевидца в воскресенье, 12 февраля, в 20:20 (16:20 мск). Группа спасателей из 60 человек уже направилась к возможному месту падения.

По одним данным, на борту воздушного судна были бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, руководитель вертолетного комплекса «Хелипорт Москва» Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир. По другим сведениям, на борту могли также находиться супруга Анатолия Банных и двое детей.