На Алтае приостановили поиски с воздуха упавшего вертолета Robinson

В Республике Алтай приостановлены поиски с воздуха вертолета Robinson, упавшего в районе Телецкого озера. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном главке МЧС.

«Проведение поисковых работ осложняется ухудшением погодных условий: снегопадом и оседанием тумана. В связи с этим вертолет, осуществлявший поиски, совершил посадку на кордоне Кокши. Однако наземные группы продолжают работу», — сообщили в главке.

Отмечается, что в ближайшее время к поискам присоединятся водолазы. В настоящее время в операции задействованы 157 человек и 28 единиц техники.

В главке добавили, что не располагают сведениями об обнаружении обломков вертолета, а также тела одной из пассажирок.

Ранее 13 февраля источник в экстренных службах сообщил о нахождении тела одной из погибших — Елены Ракитской (супруга пилота). Также была информация о том, что в озере примерно в 1,5 километра от кордона Кокши найден обломок, предположительно, упавшего вертолета.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

О падении вертолета в Турочакском районе вечером в воскресенье, 12 февраля, сообщил очевидец. По данным Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, на борту воздушного судна находились пилот Дмитрий Ракитский, Елена Ракитская, бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, Мария Козинцева и Глеб Вореводин.

Глубина Телецкого озера в месте предполагаемого падения вертолета может достигать 280 метров. При этом водоем зимой практически не замерзает.

