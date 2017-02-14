Для поиска упавшего на Алтае вертолета начали использовать глубоководный аппарат

В Республике Алтай утром во вторник, 14 февраля, возобновлены поиски вертолета Robinson, упавшего в районе Телецкого озера. К работе приступили более 160 человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре главного управления МЧС России.

«Сегодня будет задействован глубоководный аппарат Falcon, на него мы возлагаем большие надежды — аппарат сможет увидеть даже то, что находится на дне озера при глубине до 300 метров», — отметили в ведомстве.

Аппарат будет погружен в воду, а радиоуправление будет осуществляться операторами с катера «Ярославец». Устройство может быть опущено в воду на глубину 300 метров, по опыту поисковой операции, проведенной в 2011 году.

«Территория поиска на озере разбита на квадраты, и поиск будет осуществляться в каждом квадрате. Пока нет никакой новой информации, пока поиски не принесли результатов», — сказали в пресс-центре.

Кроме того, будут задействованы три вертолета Ми-8. Также поиски в акватории озера будут вестись с помощью судна на воздушной подушке «Арго» и других плавсредств. Запланировано обследование береговой линии Алтайского биосферного заповедника в районе кордона «Кокши».

Погода в районе проведения поисковых работ солнечная и ясная, столбик термометра опустился до 22 градусов ниже нуля.

О падении вертолета в Турочакском районе сообщил очевидец вечером в воскресенье, 12 февраля. На борту воздушного судна находились пилот Дмитрий Ракитский, Елена Ракитская, бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, Мария Козинцева и Глеб Вореводин.

Органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).