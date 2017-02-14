Возможной причиной падения вертолета на Алтае назвали попадание в снежный заряд

Среди причин падения в Республике Алтай вертолета Robinson рассматривается попадание воздушного судна в снежный заряд. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил «Интерфаксу» источник в службах транспортного надзора региона.

«Предварительно рассматриваются версии утраты пилотом контроля над управлением воздушным судном в силу различного набора факторов, среди которых наиболее вероятно попадание вертолета в снежный заряд», — уточнил источник. По его данным, нареканий к техническому состоянию вертолета перед вылетом не было: Robinson был выпущен в 2013 году и имел все необходимые сертификаты.

Ранее во вторник стало известно, что в республике возобновлены поиски вертолета, упавшего в районе Телецкого озера. К работе приступили более 160 человек, также в операции задействован глубоководный аппарат Falcon. Устройство может быть опущено в воду на глубину до 300 метров.

Также поиски в акватории озера будут вестись с помощью судна на воздушной подушке «Арго» и других плавсредств. Запланировано обследование береговой линии Алтайского биосферного заповедника в районе кордона «Кокши». Кроме того, будут задействованы три вертолета Ми-8.

13 февраля РИА Новости сообщало, что следователи рассматривают три версии падения вертолета — это техническая неисправность, сложные метеоусловия или ошибка пилота.

О падении вертолета в Турочакском районе сообщил очевидец вечером в воскресенье, 12 февраля. На борту воздушного судна находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, Елена Ракитская, бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, Мария Козинцева и Глеб Вореводин.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).