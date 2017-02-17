Из Крыма на Алтай для поиска вертолета доставят гидролокатор

В Республику Алтай для использования в поисках вертолета Robinson, который предположительно упал в Телецкое озеро, будет направлен гидролокатор бокового обзора KLEIN 3900, способный работать на больших глубинах. Об этом сообщается на сайте Сибирского регионального центра МЧС России.

Гидролокатор состоит на вооружении Керченского поисково-спасательного отряда. Обученный личный состав доставит его к месту поисковых работ авиатранспортом. Аппарат позволяет проводить наблюдения на акваториях глубиной до 200 метров и идентифицировать объекты, расположенные на дне.

Гидролокатор бокового обзора KLEIN 3900 уже использовался на Телецком озере, когда в июле 2011 года там на глубине 203 метра затонуло маломерное судно. Работы по его поиску и подъему длились два месяца.

Днем в четверг, 16 февраля, ветер и высокая волна на озере практически не позволили водолазам работать на воде. В ночь на 17 февраля на протяжении пяти часов, пока озеро было спокойно, специалисты использовали подводный аппарат Falcon. Ночные поиски результатов не дали.

Robinson R66 упал 12 февраля в Турочакском районе. На его борту находились пять человек — бывший вице-премьер республики Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракитский с женой Еленой Ракитской и еще один пассажир Глеб Вореводин. По факту падения возбуждено уголовное дело.