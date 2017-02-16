На Алтае нашли лопасть упавшего вертолета Robinson

В Республике Алтай возле берега Телецкого озера обнаружили лопасть упавшего вертолета Robinson R66. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Обломок нашли специалисты компании «Алта-Авиа» в 21 километре от кордона Кокши во время облета озера вечером в среду, 15 февраля. Достать лопасть мешают погодные условия. Отмечается, что в настоящее время водоем обследуют с привлечением двух вертолетов.

15 февраля спасатели нашли кресло пилота, чехлы и фалы. Ранее спасатели обнаружили в озере тело Елены Ракитской, одной из пассажирок вертолета.

Robinson R66 упал 12 февраля в Турочакском районе около озера Телецкое. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер республики Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракитский с женой Еленой Ракитской и еще один пассажир Глеб Вореводин. По факту падения вертолета возбуждено уголовное дело.