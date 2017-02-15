На Алтае нашли кресло разбившегося вертолета Robinson

На Алтае в Телецком озере обнаружили обломок упавшего вертолета Robinson R66. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко.

«В районе берега, примерно в 25 километрах от кордона Кокши были обнаружены кресло пилота, фрагменты воздушного судна, чехлы и фалы. В настоящее время их забрал наш вертолет Robinson и перевез на авиационную базу в Карасук», — сказал он.

Поиски вертолета возобновились 15 февраля после наступления светлого времени.

13 февраля в озере примерно в 1,5 километрах от кордона Кокши найден обломок вертолета, а также тело одной из погибших — Елены Ракитской.

Вертолет Robinson R66 12 февраля упал в Турочакском районе республики Алтай в районе озера Телецкое. На его борту находились пять человек: бывший вице-премьер республики Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракитский с женой Еленой и еще один пассажир Глеб Вореводин.

Телецкое озеро находится на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах. Его площадь составляет 223 квадратных километра, средняя глубина — порядка 170 метров, максимальная — свыше 300 метров.