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На Алтае возобновили поиски упавшего вертолета

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Спасатели возобновили поиски вертолета Robinson R66, разбившегося в районе Телецкого озера на Алтае. Об это в среду, 15 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр регионального главка МЧС России.

«Поиски возобновлены в среду, с наступлением светлого времени суток, в 9:00 по местному времени. Предполагается, что сегодня поиски будут проводиться наземными группами, аппаратом Falcon, вертолетами, а также водолазами, которые обследуют дно вдоль береговой линии озера», — объяснили в ведомстве.

13 февраля спасатели обследовали два километра береговой линии озера, с трех вертолетов было осмотрено 30 квадратных километров его акватории. Помимо этого, Falcon изучил 500 квадратных метров Телецкого озера на глубинах до 250 метров, а водолазы совершили два погружения и обследовали в общей сложности 100 квадратных метров дна.

Ранее в понедельник на берегу озера было найдено тело одной из пассажирок вертолета — Елены Ракитской, а также несколько его обломков. В поисках задействованы десятки спасателей, вертолеты МЧС, подводный аппарат и катер на воздушной подушке. Операция была приостановлена 13 февраля из-за плохих погодных условий.

Вертолет Robinson R66 12 февраля упал в Турочакском районе Алтая возле мыса Кокши в районе озера Телецкое. На его борту были пять человек: бывший вице-премьер республики Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракитский с женой Еленой и еще один пассажир Глеб Вореводин.

Телецкое озеро находится на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах. Его площадь составляет 223 квадратных километра, средняя глубина — порядка 170 метров, максимальная — свыше 300 метров.

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