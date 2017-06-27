Ушедшая неделю назад в лес за черемшой пожилая иркутянка найдена живой

Пропавшая более недели назад в лесу близ Иркутска пенсионерка найдена живой. Об этом сообщает региональное управление МВД.

60-летняя женщина 18 июня отправилась из садоводства на Голоустенском тракте (пригород Иркутска) за черемшой и не вернулась.

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В ее поисках участвовали спасатели, полиция и волонтеры. Пенсионерку нашли в 19 километрах от Иркутска в истощенном состоянии. Ее передали врачам скорой помощи и госпитализировали. Теперь жизни женщины ничего не угрожает.

31 мая в Ермаковском районе Красноярского края спасли три дня плутавшего в заболоченном лесу 79-летнего пенсионера, который ушел собирать цветы для своей жены. К поискам мужчины привлекли весь личный состав местного отдела полиции. Нашли его поздней ночью при прочесывании местности, услышав крики о помощи.