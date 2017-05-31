Собиравшего цветы для жены красноярца спасли из болота на третий день

В Ермаковском районе Красноярского края спасли три дня плутавшего в заболоченном лесу 79-летнего пенсионера, сообщается на сайте регионального главка МВД.

«Как пояснил мужчина, он пошел в лес за цветами на юбилей своей жене и заблудился», — отмечается в тексте.

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К поискам пенсионера привлекли весь личный состав местного отдела полиции. Нашли его поздней ночью при прочесывании заболоченной местности, услышав крики о помощи. Эвакуировать мужчину, три дня находившегося без воды и теплых вещей, помогли спасатели МЧС.

Ранее, 26 мая, в Курской области спасли шестилетнего мальчика, который также три дня провел в лесу. Он ушел гулять с двумя собаками вечером 23 мая и заблудился. Одна из них оставалась рядом с ребенком, пока его не нашли. После этого мальчика доставили в реанимацию. «Опасения вызывали обнаруженные на теле клещи, по ним мы сейчас ждем результатов анализов», — рассказала журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.