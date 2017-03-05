Потерявшегося в крымском лесу мальчика нашли спящим

Заблудившийся в крымском лесу трехлетний ребенок после нескольких часов поисков был найден спящим у горной дороги. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление СКР по региону.

В субботу трое детей отправились собирать подснежники в сторону реки Беймурза, протекающей вдоль окраины села Синекаменка Белогорского района. Через полчаса прогулки дети потеряли одного мальчика и сообщили об этом родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Были организованы поисковые работы с участием более 300 спасателей. В результате через несколько часов мальчик был найден спящим около горной дороги в трех километрах от села Синекаменка.

Ребенка госпитализировали, предварительно установив у него общее переохлаждение.