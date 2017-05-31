Кузнецова прокомментировала историю с пропажей шестилетнего ребенка под Курском

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова призвала отказаться от извлечения политической выгоды из проблем детей. Об этом омбудсмен заявила в интервью ТАСС, комментируя историю с пропажей шестилетнего Виктора Мелехова в Курской области.

По словам Кузнецовой, история этого мальчика, как и многие подобные случаи, говорит о том, что чужих детей не бывает.

«И нам надо помнить об этом не только накануне Международного дня защиты детей, но и каждый день. Хорошо, что мы стали обращать больше внимания на такие истории. (…) Плохо, когда из детских проблем пытаются извлекать политическую выгоду. Такое тоже случается, здесь нам надо не позволять манипулировать собой и нашей любовью и заботой о детях», — считает она.

Шестилетний Витя Мелехов, житель села Рогозецкий Луг Тимского района Курской области, исчез вечером 23 мая. Он ушел гулять с двумя собаками в лес и заблудился. Сначала родственники — мама, тетя и бабушка с дедушкой — пытались найти мальчика своими силами. Утром на следующий день они обратились в полицию.

По словам Кузнецовой, в поисках ребенка были задействованы служащие МЧС, бойцы Росгвардии, волонтеры организации «Лиза Аллерт» и местные жители. Всего около тысячи человек.

Поиски продолжались около трех дней. «26 мая в 14:10 Витю нашли. Живым, вместе с собакой Стрелкой. Одна-то собака благополучно вернулась домой, а Стрелка осталась с ним. Все время была рядом, охраняла, согревала. Верный пес оказался — такой, знаете, "русский Хатико"», — сказала Кузнецова.

Сейчас мальчик чувствует себя нормально, хотя сразу после обнаружения его поместили в реанимацию. «Критическим его состояние не было, несмотря на то, что три дня они с собакой непонятно чем питались и непонятно что пили. Опасения вызывали обнаруженные на теле клещи, по ним мы сейчас ждем результатов анализов», — сказала детский омбудсмен.

Кузнецова уверена, что в дальнейшем у ребенка все будет хорошо. «Пацан выносливый растет, стойкий. Вы просто задумайтесь на минуточку — мальчишка сумел самостоятельно прожить три дня в лесу! Мы, кстати, сейчас думаем о том, чтобы представить Витю к награждению почетным знаком "Горячее сердце" — за мужество», — сказала она.

Также, по ее словам, достоин награды боец Росгвардии Сергей Макеев, который первым обнаружил ребенка.