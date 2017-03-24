Интернет и СМИ
 

Американская студентка пять дней бродила в пустыне из-за ошибки в картах Gооgle

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Студентка из Техаса Эмбер Катанна Ванхек (Amber Katanna VanHecke) рассказала, как из-за ошибки в картах Google 119 часов не могла найти выход из пустыни. Произошедшее девушка в деталях описала в Facebook.

Американка на автомобиле следовала по картам Google от южного края Гранд Каньона в сторону водопадов Хавасу. Сервис посоветовал ей свернуть с шоссе на грунтовую дорогу и ехать около 64 километров до следующего шоссе. Не доезжая до цели, приложение рекомендовало свернуть на дорогу, которую не было видно. Однако девушка продолжила следовать по маршруту, указываемому Google Maps.

Девушка уперлась в ограждение и не нашла дороги, к которой ее вел сервис. Тем временем на улице начало темнеть, а GPS-сигнал пропал. Ванхек в панике начала ловить сигнал, выехала на дорогу, но обнаружила, что в баке ее машины кончается бензин. Дополнительные запасы топлива со временем тоже иссякли.

Оставшись в пустыне, она выложила камнями слова SOS и HELP. Высота каждой буквы достигала девяти метров. Также девушка попыталась привлечь внимание с помощью костра, однако он слишком быстро прогорал. Когда план не сработал, Эмбер отправилась искать место, где ловила бы сотовая связь. Она прошла пешком более 17 километров и дозвонилась в экстренные службы. В результате ее подобрали спасатели на вертолете. В госпитале у Ванхек диагностировали сильное обезвоживание и солнечные ожоги. После спасения она не могла заснуть от панических атак. Кроме того, девушка боится оставаться одна и не может спать после рассвета.

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