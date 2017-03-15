Пропавший несколько лет назад новосибирский физик нашелся в Казахстане

Жители Алма-Аты (Казахстан) обнаружили мужчину, весь день 10 марта просидевшего на скамейке в одном из торговых центров города. Он представился Юрием Образцовым из Новосибирска и заявил, что три года провел в трудовом рабстве на фермерском хозяйстве. Одна из нашедших его, Тамара Полуектова, разместила в Facebook пост с просьбой помочь найти родственников мужчины.

Документов при себе у него не оказалось, он был очень истощен, жаловался на проблемы со зрением и памятью. Образцов утверждал, что подвергался избиениям на ферме, ее местонахождение он не запомнил.

По словам Образцова, ранее он работал физиком-ядерщиком. В Казахстан он приехал по делам четыре года назад.

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Мужчина назвал несколько имен своих родственников и коллег, в том числе брата Сергея и матери Галины. По словам Полуэктовой, дозвониться удалось только до бывшего начальника физика, который подтвердил, что работал с ним в 2004 году.

Представитель ГУ МВД по Новосибирской области сообщил изданию Sibnet.ru, что мужчина с 2014 года находится в розыске по запросу его брата. «Установить его местонахождение тогда не представлялось возможным, искали на территории Новосибирской области, не нашли», — сказал он.

Полиция Новосибирска пытается совместно с казахстанскими коллегами организовать перемещение мужчины на родину. «Пока гражданин находится у людей, которые его нашли. Проблема в том, что у него нет документов», — пояснил представитель главка. При этом, по данным полиции, до 2014 года Образцов жил в Советском районе Новосибирской области.

В мае 2005 года через полтора года после исчезновения, в закрытый город Железногорск вернулся физик-ядерщик Сергей Подойницын. В октябре 2003 года он поехал из Железногорска в Красноярск с крупной суммой денег (около девяти тысяч долларов) для покупки машины. В этот же день он пропал без вести и был объявлен в федеральный розыск. Он частично лишился памяти. По некоторым данным, он находился в трудовом рабстве на стройке в Иркутске.