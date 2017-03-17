Новосибирский ученый рассказал о трех годах рабства на ферме в Казахстане

Новосибирский физик-ядерщик Юрий Образцов, найденный в Алма-Ате после побега из трехлетнего рабства, рассказал о том, как оказался в плену и как с ним там обращались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала КТК.

По словам ученого, он оказался в Казахстане проездом, когда направлялся в Ташкент на встречу с друзьями. В Алма-Ате на вокзале неизвестные посадили его в машину и увезли на животноводческую ферму, где на протяжении трех лет заставляли ухаживать за коровами.

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«Спали там на каких-то койках, шконках, как они говорят. Все довольно примитивно там. Душа там не бывает. Кушали то, что есть, то, что попадается, — зерна, злаки какие-то и то, что остается от крупного рогатого скота», — рассказал Образцов.

Когда пленник пытался бежать, то его возвращали и били. «Меня избили сильно, разбито ухо было, левое особенно сильно было разбито, слуховой канал сжат, я плохо слышу», — сказал Образцов.

10 марта его обнаружили жители Алма-Аты. Весь день он просидел на скамейке в одном из торговых центров города. Документов при себе у него не оказалось, мужчина был очень истощен, жаловался на проблемы со зрением и памятью.

Последние дни Образцов жил у алмаатинца Расула Байрамукова, который вместе с другими волонтерами помог ему получить в консульстве документы для возвращения на родину и купил авиабилет в Новосибирск.