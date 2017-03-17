Брат нашедшегося новосибирского физика сообщил о его психическом заболевании

Физик из Новосибирска Юрий Образцов, найденный в казахстанской Алма-Ате после почти трехлетнего отсутствия, страдает психическими заболеваниями и ранее неоднократно покидал дом. Об этом РИА Новости рассказал его брат Сергей Образцов.

По словам родственника, физик пропал в апреле 2014 года. До этого он много раз уезжал на электричках, но его высаживали и он возвращался домой. «Я не мог ему препятствовать, он не был признан недееспособным и как любой свободный человек мог идти куда захочет», — отметил Сергей Образцов. Изначально мужчина пытался сам найти пропавшего брата, но в итоге обратился в полицию.

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Сергей Образцов рассказал, что его родственник до 2003 года работал в Институте лазерной физики сибирского отделения РАН, читал много книг, однако затем у него развилось психическое расстройство, он жаловался на головную боль и галлюцинации. Брат физика не исключает, что история с его заключением в трудовое рабство может быть выдумкой, но отмечает, что Юрий Образцов — крайне впечатлительный и доверчивый человек, которого легко можно было заманить, воспользовавшись его болезнью.

10 марта Юрия Образцова обнаружили жители Алма-Аты. Он весь день просидел на скамейке в одном из торговых центров города. Документов при себе у него не было, мужчина был очень истощен, жаловался на проблемы со зрением и памятью.

Позднее ученый рассказал, что оказался в Казахстане проездом, направляясь в Ташкент на встречу с друзьями. В Алма-Ате на вокзале неизвестные посадили его в машину и увезли на животноводческую ферму, где три года заставляли ухаживать за коровами.

