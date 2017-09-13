В Крыму впервые за долгие годы начала работу санавиация

Санитарная авиация заработала в Крыму впервые за долгие годы. Утром в среду, 13 сентября, вертолет доставил пациента из Симферополя в Краснодар, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

«У нас экстренный вылет, мы поднялись в воздух в 9 утра. Отправили симферопольского пациента в Краснодар», — прокомментировала руководитель пресс-службы ведомства Оксана Жукова.

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Отмечается, что используется вертолет МИ-8, принадлежащий санкт-петербургской компании «Северо-Запад». Транспортное средство рассчитано на перевозку не более трех пациентов. На борту работает специально обученный медицинский персонал. Вертолет вылетел с аэродрома Заводское.

Как сообщал «Крыминформ», в начале сентября в Симферополе началось строительство многопрофильного медицинского центра. В частности, на его территории предполагается базирование санавиации, будет установлена вертолетная площадка.