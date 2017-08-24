Крым
 
Последние новости
Названа причина смерти российского посла в Судане
СМИ узнали о неготовности аэропортов Египта к восстановлению авиасообщения с РФ
В Киеве назвали число воспользовавшихся безвизом с ЕС украинцев
Названы опасные последствия отсутствия сновидений
PornHub записал провокационное видеообращение к жениху и вызвал фурор на свадьбе
Кисляк пристыдил CNN и предрек трудные времена в отношениях России и США
Опубликовано фото платья Шараповой на US Open
Популярные новости
PornHub записал провокационное видеообращение к жениху и вызвал фурор на свадьбе
В Киеве назвали число воспользовавшихся безвизом с ЕС украинцев
Названы опасные последствия отсутствия сновидений
Названа причина смерти российского посла в Судане
Опубликовано фото платья Шараповой на US Open
Кисляк пристыдил CNN и предрек трудные времена в отношениях России и США
Военная разработка Китая напугала физиков

Это уже клиника

Почему крымские медики умоляют Аксенова уволить главврача республиканской больницы

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: сериал «Больница Никербокер»

В ведущем лечебном учреждении Крыма — республиканской больнице имени Семашко — разгорается скандал. Сотрудники медучреждения написали главе Республики Крым Сергею Аксенову открытое письмо, в котором пожаловались на низкие зарплаты. По утверждениям медиков, административный штат не сокращается, наоборот — увеличивается, а главврач якобы из-за пристрастия к спиртному бегает по улицам в трусах. Аксенов к жалобе отнесся серьезно и распорядился организовать масштабную проверку. Что происходит в симферопольской больнице — разбиралась «Лента.ру».

Вам письмо

Открытое письмо крымских медиков больше похоже на крик о помощи, чем на банальную кляузу. «В июле в нашей больнице средняя оплата труда составила для врачей — 22 тысячи рублей, для медсестер — 13 тысяч, для младшего медперсонала — 9 тысяч. Возможно ли прожить и содержать семью на эти деньги? Сотрудники живут впроголодь! Чаша переполнена! Все это уже невозможно терпеть! Наш главный врач, Александр Иванович Остапенко, с его командой "профессионалов", крышуемые крымским Минздравом, загнали всех в адские условия, где некомфортно ни врачу, ни пациенту! Как иначе объяснить бездействие министра [Александра] Голенко при наших неоднократных просьбах о помощи?» — жалуются крымские медики.

В то же время при сокращении выплат рядовым сотрудникам и отсутствии медикаментов назначили новых начальников, а в административном корпусе начали ремонт. «Руководству не нравилась плитка в туалете — решили ее заменить, вероятно, за счет наших стимулирующих», — сетуют сотрудники учреждения. Последний раз, поясняют они, здание ремонтировалось полтора года назад. В завершении письма медики рассказывают, что главврач Александр Остапенко якобы приходит на работу пьяным, и чтобы вывести из запоя, его кладут в ту же больницу с диагнозом «панкреатит».

Глава медучреждения поспешил оправдаться: в беседе с изданием «Аргументы недели — Крым» он рассказал, что ведет здоровый образ жизни и бегает каждое утро, а все написанное про него — «заказуха, за которую ему глубоко обидно». Впрочем, кому и с какой целью понадобилось порочить его, Остапенко ответить затруднился. «Когда кто-то что-то делает — наверное, враги есть всегда», — высказался главврач.

Говоря о результатах своей работы за прошедший год, он отметил улучшение диагностической базы, рост количества госпитализаций и увеличение финансирования больницы. Остапенко отказался комментировать жалобы медиков на зарплаты. «Пусть это будет на совести тех людей, кто это написал. Что касается обеспечения медикаментами, мы регулярно проводим открытые совещания, каждое утро ко мне приходит старшая сестра, которая собирает обращения от заведующих. На совещаниях я также узнаю о проблемах с расходными материалами. Но никаких обращений по этому поводу нет. Склады забиты медикаментами», — подчеркнул Остапенко. Он также привел свои данные о средней зарплате врачей в больнице имени Семашко. Согласно его подсчетам, этот показатель составляет 43 тысячи рублей.

Рыльце в пушку

Остапенко возглавил республиканскую больницу сравнительно недавно — в октябре 2016 года. До этого он занимал пост главврача Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии. Его предшественница — Елена Соболева — была уволена после громкого коррупционного скандала. Ее заподозрили в завышении зарплат и премий руководящим сотрудникам медучреждения. В отношении Соболевой возбуждено уголовное дело, ей вменяют в вину превышение служебных полномочий. В ходе проверки выяснилось, что зарплата руководства больницы составляла от 300 до 800 тысяч рублей в месяц. За восемь месяцев пять сотрудников, не считая главврача, получили 12 миллионов рублей, а в целом содержание руководства больницы во главе с Соболевой за восемь месяцев обошлось бюджету республики в 17 миллионов рублей.

Вместе с начальницей уволили 15 сотрудников, получавших завышенные премии, в том числе заместителей главного врача, главного бухгалтера, начальника контрактной службы, начальника планово-экономического отдела, начальника юридического отдела и начальника гаража. Многие из них приходились Соболевой родственниками.

Впрочем, за прошедший год уголовное дело не сдвинулось с мертвой точки. Нового начальника сотрудникам представил лично министр здравоохранения Крыма Александр Голенко, добавив при этом, что главного врача не нужно любить, а нужно уважать и поддерживать. «Александр Иванович имеет большой трудовой стаж, несмотря на молодость. Уверен, что общими усилиями вы сможете преодолеть все трудности текущего момента» , — сказал министр. Остапенко спустя пару дней после назначения дал развернутое интервью изданию «Крыминформ», в котором пообещал, что не будет делить подчиненных на «приближенных и всех остальных», а его кабинет будет открыт для всех. «Моя задача сейчас — сделать в максимально короткие сроки все, чтобы люди увидели и почувствовали, что все они, начиная от санитарки и заканчивая моим заместителем, находятся в равных условиях — прозрачных», — заверял новый главврач.

Ни денег, ни сил

Однако медики обещанных изменений не ощутили даже спустя полгода. Многие из них оставили работу в больнице имени Семашко и перешли в платные клиники, чтобы получать зарплату, на которую можно прокормить семью. Остапенко отказывается признать факты массовых увольнений и винит в сложившейся ситуации не недостаточное финансирование, а переизбыток пациентов. По его словам, именно из-за высокого спроса попасть к нужному специалисту достаточно сложно. «На местах нет сосудистых хирургов, ревматологов, эндокринологов. Сидят одни терапевты», — объяснил он. Какие меры предпринимает руководство для того, чтобы исправить положение дел, он не уточнил.

Спустя неделю после того как было опубликовано первое письмо, крымские медики написали еще одно. На этот раз они ответили на претензии главного врача и объяснили, что вынуждены сохранять анонимность из-за угрозы репрессий. «Никто из сотрудников не рискнет подписаться, зная, что их после этого будут ждать прессинг и гонения со стороны администрации. Такие уж сложились у нас в клинике отношения с начальством! Они — это все, а простые сотрудники — ничто! Их можно без веских оснований увольнять и снимать с должностей. Наказывать за мелочи. А "его команда" безупречна», — рассказывают сотрудники учреждения. Работников изумляет и то, что заявленная зарплата их руководителя составляет менее 70 тысяч рублей. Здесь же рассказывается о новых автомобилях стоимостью около 4 миллионов рублей каждый, которые были приобретены Остапенко практически сразу после назначения на должность.

В то же время сотрудники из-за непрозрачной системы стимулирующих выплат и низких зарплат вынуждены массово переходить в частные клиники. «Высокие зарплаты сотрудников? Зачитал с бумажки начисления по зарплате. Без вычета удержания. А сколько же на руки получают работники? В два раза меньше! И за 20 тысяч врачи устали выполнять такую эмоционально и физически тяжелую работу. Врачи — не рабы. Сколько можно издеваться?» — негодуют медики. Они обратились лично к Аксенову с просьбой поменять руководство больницы. Чтобы подлить масла в огонь, в тот же день очевидцы опубликовали видео на котором мужчина за вознаграждение паркует машину возле больницы. Водитель протягивает одному из охранников 50 рублей и свободно проезжает на закрытую территорию.

В среднем по больнице

Проверка, проведенная Минздравом РК, показала, что в целом зарплата медиков в больнице имени Семашко вполне соответствует установленным рамкам. Более того, суммы, которые получают врачи, на 5 процентов выше, чем должны быть. Для среднего медперсонала зарплатные показатели в больнице даже перевыполнены — платят на 30 процентов больше. И лишь младший персонал в действительности получает ниже положенного. «Комиссия выявила факты некорректного распределения стимулирующих выплат сотрудникам», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В связи с проведенной проверкой ведомство потребовало в кратчайшие сроки установить справедливые выплаты внутри больницы. Также, по сообщению Минздрава, большая часть нарушений была устранена в течение той недели, когда проверка и проводилась.

Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко прокомментировал «Ленте.ру» итоги проверки. «Особо грубых нарушений нет, там же тысячи сотрудников. Есть отделения, где начальство более формально относится к выплате стимулирующих пособий. Там двухуровневый контроль, но дополнительные выплаты — это субъективный механизм. Одни считают, что им недостаточно или что другим слишком много выплатили», — подчеркнул он, отметив, что в ходе проверки правонарушений и преступлений выявлено не было. «Мы потребовали учесть изменения и четко соблюдать приказы Минздрава, а также предоставили рекомендации, как лучше проводить начисление стимулирующих. Показатели зарплаты по среднему медперсоналу и врачам превышены, у младших не достигнут уровень, поэтому мы дали инструкции, как подтянуть зарплаты младшего медперсонала. Внутри отделений нужно перераспределить направление средств», — добавил министр. Информация о массовых текучках, по его словам, как и прочие сведения, указанные в открытом письме, не подтвердилась.

Кадровая неразбериха — проблема не только этой больницы имени Семашко, но и большинства других крымских медучреждений. Местный общественник Александр Юрьев связывает это с тем, что в медицинских кругах образовались тесные связи среди руководящих кадров еще с украинского периода, а каждый новый начальник приходит со «своей командой». «Семашко еще с украинских времен славилась балаганом в руководстве. И с закупкой медикаментов там давно была беда. Я работал в проверяющем комитете, и в подвале больницы мы находили склады с неучтенной гуманитарной помощью. Чтобы привести там все в порядок, нужен не один год», — считает Юрьев. Для этого, по его мнению, нужно не просто менять высшее руководство больницы, но и бухгалтерию, и кадровых начальников. «Проблема не столько в самой больнице, сколько в системе здравоохранения региона. Рыба гниет с головы: закупленные Минздравом лекарства лежат по складам, и за месяц до окончания срока годности их распихивают по больницам, чтобы не нести за это ответственности», — резюмировал собеседник.

Александр Широков

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Медики из Судака выиграли процесс у пытавшейся выселить их из жилья мэрии
Глава Минздрава Крыма назвал кляузами жалобы выселяемых судакских врачей
Руководство симферопольской больницы уволили из-за непомерно высоких зарплат
Другие материалы рубрики
Крым00:0823 августа

Древность и классика

Как в Севастополе готовили и провели фестиваль «Опера в Херсонесе»
19:3321 августа

Путин одобрил инициативы правительства Севастополя по развитию города

18:2222 августа

Пляжи Алушты затопило фекалиями

20:2618 августа

Путин предложил создать в Херсонесе русскую Мекку

Крым00:2431 июля
Вадим Колесниченко

Украинский стиль

Почему бывший депутат Рады со скандалом покинул предвыборную гонку в Севастополе
20:3214 августа

Пограничники помогли вернуться домой дрейфовавшему три дня в море украинцу

02:5219 августа

Путин провел рабочую встречу с Овсянниковым

13:2018 августа

В Крыму прокомментировали назначение постпреда Украины на полуострове

Крым00:0321 августа

Русская Мекка

О чем Путин говорил с Овсянниковым в Севастополе
13:50 9 августа

Дрейфовавший три дня в Черном море украинец рассказал о своем приключении

12:4317 августа

Немецкий политик согласился с принадлежностью Крыма России

16:39 6 августа

Югу Крыма вернули свет

Россия
«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»
Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
Первый после папы
Ради чего к Путину, Лаврову и патриарху Кириллу приехал госсекретарь Ватикана
Тайсон с Матвеевской
Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
Иностранным гостям Фестиваля молодежи открыли доступ к российской глубинке
РПЦ выступила против постройки дома в Хабаровске ради красивого вида на храм
Ростов в огне: в городе горят десятки домов
Крупнейший пожар последних лет глазами горожан
Хозяина покусавшей школьника львицы оштрафовали
Все материалы
Мир
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
В Швейцарии нашли призывающего убить евреев и русских безработного имама
Сотни тысяч литров сточных вод слили в озеро в США из-за компьютерной ошибки
Замок мавров в Португалии подсветили в память о жертвах терактов в Барселоне
Разбомбленный в Йемене отель с постояльцами показали на видео
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
СМИ узнали о готовящемся ужесточении порядка въезда россиян на Украину
Стороны в Донбассе договорились о школьном перемирии
В СБУ рассказали о запланированном покушении на Порошенко
Кравчук рассказал о включенном хитростью в состав Украины Крыме
Пример отказа Казахстана от ядерного оружия назвали актуальным
Украинские пограничники приготовились отразить высадку диверсантов в Мариуполе
Все материалы
Финансы
Михаил ГорбачевТак вышло
Чьи долги Россия выплачивала четверть века
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Энергозатраты на майнинг биткоинов превысили энергопотребление Хорватии
Германия вернула большую часть золотого запаса
Братья биткоэны: новый золотой пузырь
Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал
Пенсионный фонд запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
В теневой сектор экономики попали 33 миллиона россиян
Все материалы
Бизнес
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Михаил Воронин«Бизнесмены — это одинокие люди»
Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
СМИ узнали о закрытии в России сервиса аренды машин Hertz
«Системе» предсказали потерю половины активов из-за решения суда
Суд упрекнул АФК «Система» в неподобающем поведении на процессе
Суд взыскал с «Системы» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти»
Здесь просто огонь, огонь!
История успеха основательницы детского клуба Freedom в Великом Новгороде
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Германия выдала задавившего в Москве пешехода водителя Mercedes
Шойгу вновь заявил о прекращении гражданской войны в Сирии
В США определились финалисты конкурса на новую стратегическую ракету
Женщина-инвалид маникюрными ножницами заколола рецидивиста в Москве
Все материалы
Наука и техника
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство РФ«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, подружившись с Гитлером
Военная разработка Китая напугала физиков
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
Представлен первый скафандр SpaceX
Бесконечный город-фрактал показали на видео
Все материалы
Спорт
Видео убийства Андрея Драчева«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
ЦСКА вышел в Лигу чемпионов
Опубликовано фото платья Шараповой на US Open
«Зенит» объявил о проведении рэп-баттла на стадионе «Крестовский»
Нурмагомедов прокомментирует бой между Мэйуэзером и Макгрегором
Шнуров сочинил стихотворение про портящих стадион «Зенита» бакланов
Строительство к ЧМ-2018 стадиона в Самаре отстало от графика
Все материалы
Культура
Мари-Од Мюрай«Я никогда не понимала, мальчик я или девочка»
Мари-Од Мюрай о взрослении, гендерном поведении, горе и любви
«Объявлен окончательный коммунизм»
2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
Кирилл Серебренников (в центре)«Клетка — всегда плохо»
Дело Кирилла Серебренникова: реакция общественности и соцсетей
Что смотреть на Ночи кино
Пять главных фильмов двухдневной кинопрограммы в Москве
Самый главный поц
Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
Тимакова прокомментировала слова Михалкова о Фонде кино
Толстой прокомментировал решение Михалкова об уходе из Фонда кино
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Американского ведущего отстранили от эфира из-за неподходящего имени
Андрей МалаховЕсть два стула
Зачем СМИ паразитировали на уходе Андрея Малахова с Первого на второй
Агрессивный вомбат спровоцировал пользователей сети на фотошоп-битву
Санса и Арья Старк повеселили фанатов «Акуной Мататой» в стиле «Игры престолов»
В сети содрогнулись при виде традиционной немецкой еды
Сотрудники ГАЗа узнали об убийстве через корпоративный мессенджер
Все материалы
Ценности
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Марка Corneliani сшила дышащие кеды
Дмитрий Речной«Охренеть! Тоже хочу!»
В чем разница между хорошими и плохими наколками
Monki воскресил джинсы из 1990-х
Телефон Lamborghini из «жидкого металла» оценили в 2,5 тысячи долларов
На шоу в Монако покажут суперъяхту с гаражом и пляжным клубом
Французы сравнили женщин с румяными куклами
Все материалы
Путешествия
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
Туристу в Турции пригрозили тюрьмой из-за найденных им старинных монет
В аэропорту Сиднея заработал человекоподобный робот-помощник
Эксперт спрогнозировал падение турпотока в США на четверть из-за визовых проблем
Пьяная туристка избила посетительницу McDonald's в Таиланде
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Все материалы
Из жизни
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
В сеть попал секретный состав соуса для Биг Мака
Таиландские спасатели призвали богов остановить ДТП и поймали 311 духов
Пожарные съели спасенных из огня поросят
Погнавшегося за ребенком медведя ударили по морде
Все материалы
Тест: угадай машину по ключу
Простой тест на знание... ключей зажигания
Все конкуренты Lada Vesta SW Cross
С кем новый универсал Lada поборется за кошельки прижимистых покупателей
8 неудачных примеров самостоятельного ремонта
Самые курьезные попытки сэкономить на визите в автосервис
Тест Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster
Два крутых вседорожника: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние
Audi усложнила названия машин дополнительными цифрами
Компания Amazon начала искать замену Джереми Кларксону
Раскрыт дизайн нового Suzuki Jimny
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы