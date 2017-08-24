Это уже клиника

В ведущем лечебном учреждении Крыма — республиканской больнице имени Семашко — разгорается скандал. Сотрудники медучреждения написали главе Республики Крым Сергею Аксенову открытое письмо, в котором пожаловались на низкие зарплаты. По утверждениям медиков, административный штат не сокращается, наоборот — увеличивается, а главврач якобы из-за пристрастия к спиртному бегает по улицам в трусах. Аксенов к жалобе отнесся серьезно и распорядился организовать масштабную проверку. Что происходит в симферопольской больнице — разбиралась «Лента.ру».

Вам письмо

Открытое письмо крымских медиков больше похоже на крик о помощи, чем на банальную кляузу. «В июле в нашей больнице средняя оплата труда составила для врачей — 22 тысячи рублей, для медсестер — 13 тысяч, для младшего медперсонала — 9 тысяч. Возможно ли прожить и содержать семью на эти деньги? Сотрудники живут впроголодь! Чаша переполнена! Все это уже невозможно терпеть! Наш главный врач, Александр Иванович Остапенко, с его командой "профессионалов", крышуемые крымским Минздравом, загнали всех в адские условия, где некомфортно ни врачу, ни пациенту! Как иначе объяснить бездействие министра [Александра] Голенко при наших неоднократных просьбах о помощи?» — жалуются крымские медики.

В то же время при сокращении выплат рядовым сотрудникам и отсутствии медикаментов назначили новых начальников, а в административном корпусе начали ремонт. «Руководству не нравилась плитка в туалете — решили ее заменить, вероятно, за счет наших стимулирующих», — сетуют сотрудники учреждения. Последний раз, поясняют они, здание ремонтировалось полтора года назад. В завершении письма медики рассказывают, что главврач Александр Остапенко якобы приходит на работу пьяным, и чтобы вывести из запоя, его кладут в ту же больницу с диагнозом «панкреатит».

Глава медучреждения поспешил оправдаться: в беседе с изданием «Аргументы недели — Крым» он рассказал, что ведет здоровый образ жизни и бегает каждое утро, а все написанное про него — «заказуха, за которую ему глубоко обидно». Впрочем, кому и с какой целью понадобилось порочить его, Остапенко ответить затруднился. «Когда кто-то что-то делает — наверное, враги есть всегда», — высказался главврач.

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Говоря о результатах своей работы за прошедший год, он отметил улучшение диагностической базы, рост количества госпитализаций и увеличение финансирования больницы. Остапенко отказался комментировать жалобы медиков на зарплаты. «Пусть это будет на совести тех людей, кто это написал. Что касается обеспечения медикаментами, мы регулярно проводим открытые совещания, каждое утро ко мне приходит старшая сестра, которая собирает обращения от заведующих. На совещаниях я также узнаю о проблемах с расходными материалами. Но никаких обращений по этому поводу нет. Склады забиты медикаментами», — подчеркнул Остапенко. Он также привел свои данные о средней зарплате врачей в больнице имени Семашко. Согласно его подсчетам, этот показатель составляет 43 тысячи рублей.

В анонимном письме главврача республиканской больницы Александра Остапенко обвинили в алкоголизме Фото: ktelegraf.com.ru 1 /2

Рыльце в пушку

Остапенко возглавил республиканскую больницу сравнительно недавно — в октябре 2016 года. До этого он занимал пост главврача Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии. Его предшественница — Елена Соболева — была уволена после громкого коррупционного скандала. Ее заподозрили в завышении зарплат и премий руководящим сотрудникам медучреждения. В отношении Соболевой возбуждено уголовное дело, ей вменяют в вину превышение служебных полномочий. В ходе проверки выяснилось, что зарплата руководства больницы составляла от 300 до 800 тысяч рублей в месяц. За восемь месяцев пять сотрудников, не считая главврача, получили 12 миллионов рублей, а в целом содержание руководства больницы во главе с Соболевой за восемь месяцев обошлось бюджету республики в 17 миллионов рублей.

Вместе с начальницей уволили 15 сотрудников, получавших завышенные премии, в том числе заместителей главного врача, главного бухгалтера, начальника контрактной службы, начальника планово-экономического отдела, начальника юридического отдела и начальника гаража. Многие из них приходились Соболевой родственниками.

Впрочем, за прошедший год уголовное дело не сдвинулось с мертвой точки. Нового начальника сотрудникам представил лично министр здравоохранения Крыма Александр Голенко, добавив при этом, что главного врача не нужно любить, а нужно уважать и поддерживать. «Александр Иванович имеет большой трудовой стаж, несмотря на молодость. Уверен, что общими усилиями вы сможете преодолеть все трудности текущего момента» , — сказал министр. Остапенко спустя пару дней после назначения дал развернутое интервью изданию «Крыминформ», в котором пообещал, что не будет делить подчиненных на «приближенных и всех остальных», а его кабинет будет открыт для всех. «Моя задача сейчас — сделать в максимально короткие сроки все, чтобы люди увидели и почувствовали, что все они, начиная от санитарки и заканчивая моим заместителем, находятся в равных условиях — прозрачных», — заверял новый главврач.

Ни денег, ни сил

Однако медики обещанных изменений не ощутили даже спустя полгода. Многие из них оставили работу в больнице имени Семашко и перешли в платные клиники, чтобы получать зарплату, на которую можно прокормить семью. Остапенко отказывается признать факты массовых увольнений и винит в сложившейся ситуации не недостаточное финансирование, а переизбыток пациентов. По его словам, именно из-за высокого спроса попасть к нужному специалисту достаточно сложно. «На местах нет сосудистых хирургов, ревматологов, эндокринологов. Сидят одни терапевты», — объяснил он. Какие меры предпринимает руководство для того, чтобы исправить положение дел, он не уточнил.

Основное недовольство медиков связано с низкими зарплатами Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Спустя неделю после того как было опубликовано первое письмо, крымские медики написали еще одно. На этот раз они ответили на претензии главного врача и объяснили, что вынуждены сохранять анонимность из-за угрозы репрессий. «Никто из сотрудников не рискнет подписаться, зная, что их после этого будут ждать прессинг и гонения со стороны администрации. Такие уж сложились у нас в клинике отношения с начальством! Они — это все, а простые сотрудники — ничто! Их можно без веских оснований увольнять и снимать с должностей. Наказывать за мелочи. А "его команда" безупречна», — рассказывают сотрудники учреждения. Работников изумляет и то, что заявленная зарплата их руководителя составляет менее 70 тысяч рублей. Здесь же рассказывается о новых автомобилях стоимостью около 4 миллионов рублей каждый, которые были приобретены Остапенко практически сразу после назначения на должность.

В то же время сотрудники из-за непрозрачной системы стимулирующих выплат и низких зарплат вынуждены массово переходить в частные клиники. «Высокие зарплаты сотрудников? Зачитал с бумажки начисления по зарплате. Без вычета удержания. А сколько же на руки получают работники? В два раза меньше! И за 20 тысяч врачи устали выполнять такую эмоционально и физически тяжелую работу. Врачи — не рабы. Сколько можно издеваться?» — негодуют медики. Они обратились лично к Аксенову с просьбой поменять руководство больницы. Чтобы подлить масла в огонь, в тот же день очевидцы опубликовали видео на котором мужчина за вознаграждение паркует машину возле больницы. Водитель протягивает одному из охранников 50 рублей и свободно проезжает на закрытую территорию.

В среднем по больнице

Проверка, проведенная Минздравом РК, показала, что в целом зарплата медиков в больнице имени Семашко вполне соответствует установленным рамкам. Более того, суммы, которые получают врачи, на 5 процентов выше, чем должны быть. Для среднего медперсонала зарплатные показатели в больнице даже перевыполнены — платят на 30 процентов больше. И лишь младший персонал в действительности получает ниже положенного. «Комиссия выявила факты некорректного распределения стимулирующих выплат сотрудникам», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В связи с проведенной проверкой ведомство потребовало в кратчайшие сроки установить справедливые выплаты внутри больницы. Также, по сообщению Минздрава, большая часть нарушений была устранена в течение той недели, когда проверка и проводилась.

Врачи попросили главу Крыма Сергея Аксенова уволить главврача больницы имени Семашко Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко прокомментировал «Ленте.ру» итоги проверки. «Особо грубых нарушений нет, там же тысячи сотрудников. Есть отделения, где начальство более формально относится к выплате стимулирующих пособий. Там двухуровневый контроль, но дополнительные выплаты — это субъективный механизм. Одни считают, что им недостаточно или что другим слишком много выплатили», — подчеркнул он, отметив, что в ходе проверки правонарушений и преступлений выявлено не было. «Мы потребовали учесть изменения и четко соблюдать приказы Минздрава, а также предоставили рекомендации, как лучше проводить начисление стимулирующих. Показатели зарплаты по среднему медперсоналу и врачам превышены, у младших не достигнут уровень, поэтому мы дали инструкции, как подтянуть зарплаты младшего медперсонала. Внутри отделений нужно перераспределить направление средств», — добавил министр. Информация о массовых текучках, по его словам, как и прочие сведения, указанные в открытом письме, не подтвердилась.

Кадровая неразбериха — проблема не только этой больницы имени Семашко, но и большинства других крымских медучреждений. Местный общественник Александр Юрьев связывает это с тем, что в медицинских кругах образовались тесные связи среди руководящих кадров еще с украинского периода, а каждый новый начальник приходит со «своей командой». «Семашко еще с украинских времен славилась балаганом в руководстве. И с закупкой медикаментов там давно была беда. Я работал в проверяющем комитете, и в подвале больницы мы находили склады с неучтенной гуманитарной помощью. Чтобы привести там все в порядок, нужен не один год», — считает Юрьев. Для этого, по его мнению, нужно не просто менять высшее руководство больницы, но и бухгалтерию, и кадровых начальников. «Проблема не столько в самой больнице, сколько в системе здравоохранения региона. Рыба гниет с головы: закупленные Минздравом лекарства лежат по складам, и за месяц до окончания срока годности их распихивают по больницам, чтобы не нести за это ответственности», — резюмировал собеседник.

