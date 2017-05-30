Глава Минздрава Крыма назвал кляузами жалобы выселяемых судакских врачей

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко назвал кляузами обращение медиков из Судака, которых местная администрация выселяет из муниципального жилья. Об этом глава ведомства заявил во вторник, 30 мая, на выездном заседании правительства региона, проходившего в Судаке, передает «Крыминформ».

Министр отказался считать жалобы медиков обращениями. «Есть отдельные люди, которые находят даже в хороших начинаниях, когда их касается, что-то плохое, и пишут кляузы», — уверен он.

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Голенко подчеркнул, что «Судак один из немногих регионов, который предоставлял жилье врачам». По его словам, резонанс в СМИ вызван только тем, что «недобросовестные люди раздувают» скандальную историю с попытками выселить из квартир врачей.

В конце марта стало известно, что администрация Судака выдала предписание о выселении из муниципальных квартир пятерым врачам, приехавшим в город по приглашению мэрии. Несмотря на то что позднее прокуратура потребовала от властей отказаться от выселения медицинских работников из муниципального жилья, мэрия подала в суд иск о выселении.

Из-за намерения властей лишить врачей жилья город, испытывающий острую нехватку медицинских кадров, рискует потерять единственного судмедэксперта, а также хирурга, терапевта, анестезиолога и исполняющего обязанности главного врача городской больницы.