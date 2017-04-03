Крым
 

Прокуратура Судака потребовала отменить решение мэрии о выселении медиков

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Прокуратура Судака потребовала от администрации города отказаться от выселения четырех медицинских работников из муниципального жилья. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на надзорное ведомство Крыма.

«Прокуратура Судака провела проверку по информации СМИ о выселении работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Судакская городская больница" из занимаемых ими квартир (...). У администрации не было правовых оснований для выселения жильцов», — подчеркивают в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями прав граждан глава надзорного ведомства в Судаке внес соответствующее представление.
кроме того, прокуратурой было опротестовано положение о порядке использования жилых помещений, находящихся в собственности Судакского муниципалитета.

28 марта сообщалось, что в Судаке горадминистрация выдала предписание о выселении из муниципального жилья пятерым врачам, приехавшим в город по приглашению мэрии. Из-за этого город, испытывающий острую нехватку медицинских кадров, рискует потерять единственного судмедэксперта, а также хирурга, терапевта, анестезиолога и исполняющего обязанности главного врача городской больницы.

В феврале депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что главная проблема Крыма — кадровый вопрос на уровне муниципалитетов. «Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова», — подчеркнула парламентарий.

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