Мэрия Судака решила выселить медиков из муниципального жилья

В крымском Судаке городская администрация выдала предписание о выселении из муниципального жилья пятерым врачам, приехавшим в город по приглашению мэрии. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает «Крыминформ».

По информации издания, регион, испытывающий острую нехватку медицинских кадров, рискует потерять единственного судмедэксперта, а также хирурга, терапевта, анестезиолога и исполняющего обязанности главного врача городской больницы.

«Изначально, когда мы получали эти квартиры, они относились к коммунальной форме собственности, и проживать в них имели право лица, которые получают заработную плату из местного бюджета», — приводит издание слова терапевта Ольги Последовой. Она отметила, что после воссоединения Крыма с Россией медицинскую сферу полуострова стал финансировать Минздрав России. «И власти посчитали, что мы уже не имеем права занимать это жилье», — пояснила врач.

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Как передает Крыминформ», медработники рассчитывают на поддержку министерства здравоохранения, поскольку местные чиновники не идут им навстречу. «И это несмотря на то, что в Судаке не хватает 24 врача», — подчеркнула Последова.

25 февраля депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что главная проблема Крыма — кадровый вопрос на уровне муниципалитетов. «Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова», — подчеркнула парламентарий.