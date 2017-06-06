Медики из Судака выиграли процесс у пытавшейся выселить их из жилья мэрии

Суд города Судака принял решение в пользу четверых врачей, которых горадминистрация попыталась выселить из муниципального жилья. Об во вторник, 6 июня, рассказала один из медиков Ольга Последова, передает «Крыминформ».

«Мы выиграли суд! Где-то неделю назад был суд по первым двум нашим докторам (...). Получили положительное для нас решение суда, то есть администрации отказано в иске о выселении. А сегодня состоялся суд у меня и у Михаила Сахарова (хирурга — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Поспелова.

Она также высказала удивление комментариями министра здравоохранения Республики Крым Александра Голенко, который 30 мая назвал обращения медработников «кляузами отдельных лиц».

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В конце марта сообщалось о том, что власти Судака выдали предписание о выселении из муниципальных квартир пятерым медикам, приглашенным мэрией в город на работу. Позднее прокуратура потребовала от администрации отказаться от выселения медицинских работников из муниципального жилья, однако мэрия подала в суд иск о выселении.

История с выселением и судебный процесс вызвали большой резонанс в обществе. Противостояние муниципальных властей и медработников активно освещали республиканское информагентство «Крыминформ» и «Лента.ру». Журналистами «Ленты.ру» был подготовлен большой материал с комментариями самих врачей о сложившейся ситуации. После активного участия СМИ в судьбе крымских медиков к проблеме удалось привлечь внимание, а судакские чиновники стали прилагать заметно меньшие усилия для борьбы с докторами.

Из-за намерения властей лишить врачей жилья город, испытывающий острую нехватку медицинских кадров, рисковал потерять единственного судмедэксперта, а также хирурга, терапевта, анестезиолога и даже исполняющего обязанности главного врача городской больницы.