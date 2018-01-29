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На Ямале создадут более десяти горных приютов для туристов

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируется обустроить 11 новых горных приютов для туристов на территории Полярного Урала, сообщили ТАСС в региональной администрации.

«В этих местах можно увидеть уникальные горные ландшафты, здесь расположены ледник Романтиков, ледник Топографов, горные озера, можно посетить границу Европы и Азии, а также памятный знак погибшим туристам. Специалисты Научного центра изучения Арктики уже разработали восемь маршрутов по этим живописным местам», — отметили в правительстве округа.

В настоящее время, действует три приюта вместимостью до шести человек и они пользуются популярностью у путешественников.

Новые точки для отдыха туристов появятся на месте заброшенных строений. Власти разыскивают их владельцев и оценивают предположительную стоимость благоустройства. Проект будет реализован в ближайшем будущем, если удастся наладить совместную работу чиновников, предпринимателей и ученых.

В Научном центре изучения Арктики считают, что устройство горных приютов позволит использовать маршруты для туристов круглогодично и вовлечь в индустрию представителей коренных народов Севера.

Заинтересовавшиеся бизнесмены могут, как отметили в администрации ЯНАО, подать заявки на грантовую поддержку на сумму до семи миллионов рублей.

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