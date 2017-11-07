Россию наводнили китайцы без виз

За первые девять месяцев 2017 года Россию посетили 840 тысяч китайцев — на 24 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Travel Russian News.

Больше всего китайцев без виз приезжали посмотреть Москву (296 тысяч визитов), однако самый значительный рост турпотока по сравнению с прошлым годом — 36 процентов, по данным ассоциации «Мир без границ» — у Амурской области. Организация объясняет рост турпотока интересом гостей из КНР к социалистическому прошлому страны в год столетия революции. Много туристов приезжает и полюбоваться природой: Байкал, Сибирь и Русская Арктика.

Как правило, в Россию из Китая приезжают женщины примерно 50 лет. По сравнению с 2015 годом туристы значительно помолодели, тогда их средний возраст составлял 58 лет.

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«Ключевыми задачами с точки зрения дальнейшего развития въездного туризма из Китая является расширение географии поездок и спектра предложений для китайских путешественников, в том числе за счет экологических, сельских, гастрономических и промышленных туров», — комментирует статистику руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Соглашение о безвизовых групповых турпоездках между Россией и Китаем вступило в силу с конца февраля 2000 года. Группы от пяти до пятидесяти человек могут до пятнадцати суток находиться на территории другой страны по общему списку, не оформляя личные туристические визы.

Россиян программа безвизовых групповых поездок в Китай интересует куда меньше: за девять месяцев 2017 года из Москвы и Санкт-Петербурга по ней в путешествие отправились всего 2940 человек.

