Россия и Китай повяжут «Мир» и UnionPay

Платежная карта «Мир» может быть интегрирована с китайскими платежными системами. Об этом во среду, 1 ноября, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Москва и Пекин договариваются о том, чтобы использовать национальные валюты рубль и юань во взаимных расчетах. И, конечно, мы присматриваемся к возможностям, которые создают национальные платежные системы, в том числе китайская национальная платежная система UnionPay», — сказал Медведев.

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Связать карту «Мир» с китайскими платежными инструментами планируется на базе кобейджинговой (совместной) карты двух платежных систем. «Это позволяет использовать карты в расчетах как на территории России, так и на территории других стран. Я вижу в этом очень хорошие перспективы, которые позволят избежать тех проблем, которые иногда возникают с использованием американских платежных систем Visa и MasterCard», — отметил премьер-министр.

В августе Россия и Армения завершили пилотный проект по интеграции национальных платежных систем. По словам замглавы Банка России Ольги Скоробогатовой, карту «Мир» смогут принимать на территории Армении до конца 2017 года.

В апреле начались переговоры о приеме карт «Мир» в Таиланде. По словам представителей компании, это позволит упростить процесс оплаты для туристов.