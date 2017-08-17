Россия и Армения объединили свои платежные системы

Россия и Армения завершили пилотный проект по интеграции национальных платежных систем. Об этом в четверг, 17 августа, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Первыми участниками проекта, предполагающего взаимный прием карт национальных платежных систем России и Армении в платежных инфраструктурах двух стран: карт “Мир” — в Армении, а карт ArCa (Armenian Card — прим. «Ленты.ру») — в России, стали банки ВТБ, Альфа-банк, "Центр-инвест" и Уралтрансбанк», — отмечается в сообщении.

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ВТБ является расчетным банком системы «Мир» при проведении операций между платежными системами двух стран. При расчетах используются только национальные валюты.

По словам замглавы Банка России Ольги Скоробогатовой, карту «Мир» смогут принимать на территории Армении до конца 2017 года.

В апреле НСПК объявила о начале переговоров о приеме карт «Мир» в Таиланде. По словам представителей компании, это позволит упростить процесс оплаты для туристов. В 2016 году страну посетили более миллиона российских граждан.

«Мир» — российская национальная платежная система. Необходимость создания такой системы возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.