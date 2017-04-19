НСПК начала продвижение карт «Мир» в Таиланд

Национальная система платежных карт (НСПК) начала переговоры о приеме карт «Мир» в Королевстве Таиланд, сообщается на сайте компании.

Генеральный директор НСПК Владимир Комлев пояснил, что компания стремится развивать прямой прием карт «Мир» в странах, которые пользуются большой популярностью у российских туристов. Он отметил, что в прошлом году Таиланд посетили более миллиона российских граждан. Обеспечение приема карт «Мир» в Таиланде позволит упростить процесс оплаты для туристов.

Комлев встретился с руководством одного из крупнейших банков страны Kasikornbank, национального процессингового свитча Таиланда ITMX и межбанковского процессингового свитча PCC. Участники также договорились о необходимости проведения совместной работы по проработке организационно-правовых, технических, коммерческих и иных вопросов, связанных с организацией приема карт «Мир» в Таиланде.

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Согласно опросу ВЦИОМ, каждый пятый россиянин намерен оформить карту «Мир». Сейчас пользователями этой карты являются только три процента жителей страны. 70 процентов не планируют заводить карту, из них 25 процентов не видят в ней никакой необходимости.

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков. Планируется, что все российские пенсионеры получат карты «Мир» к 1 июля 2020 года.