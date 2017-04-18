Каждый пятый россиянин захотел завести карту «Мир»

Каждый пятый россиянин намерен оформить карту «Мир», следует из опроса ВЦИОМ.

При этом сейчас пользователями этой карты являются только три процента жителей страны. 70 процентов не планируют заводить карту, из них 25 процентов не видят в ней никакой необходимости.

20 процентов из числа не планирующих обзавестись картой не понимают, для чего она нужна. Еще по 17 процентов респондентов говорят об отсутствии подробных сведений о ней или готовы обходиться уже имеющимися банковскими картами.

При этом столкнуться с необходимостью завести такую карту могут 64 процента россиян, поскольку они в течение последнего года получали какие-либо бюджетные выплаты (пенсию, государственную стипендию, социальные выплаты и так далее).

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Опрос показал, что безналичные платежи не являются наиболее распространенным способом оплаты для большинства россиян, хотя 78 процентов владеют различными банковскими картами. 32 процента всегда расплачиваются только наличными, а 27 процентов — преимущественно наличными.

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков. Планируется, что все российские пенсионеры получат карты «Мир» к 1 июля 2020 года.

