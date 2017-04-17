В Крыму выдано более миллиона карт «Мир»

Количество выданных карт платежной системы «Мир» в Крыму достигло 1,1 миллиона. Об этом сообщает Rambler News Service, ссылаясь на слова заместителя председателя Фонда социального страхования Сергея Алещенко.

«На сегодняшний день в Крыму выдано 1,1 миллиона карт "Мир". Наши подразделения охвачены практически стопроцентно», — сказал Алещенко.

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В начале марта 2017 года заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова также заявила, что в Крыму выпущено уже более миллиона карт «Мир». «Здесь около 1,5 тысячи банкоматов и свыше восьми тысяч POS-терминалов принимают национальный платежный инструмент», — добавила Скоробогатова.

Необходимость создания отечественной системы платежных карт «Мир» возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков. Данная платежная система была задумана как замена системы SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), предоставляет авторизованную сеть обмена информацией между банками.