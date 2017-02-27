В Казани разыграли Второй кубок Чемпионов НХЛ — банк «Югра»

В Казани 25 февраля прошел Второй кубок Чемпионов Ночной Хоккейной Лиги (НХЛ)-банк «Югра». Турнир состоялся при поддержке банка «Югра», компании «Татнефть», национальной платежной системы «Мир», Федерации хоккея Республики Татарстан и технической поддержке «УЭКБ». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Победителем соревнования и обладателем главного трофея стала команда «Авто» из Екатеринбурга.

«На протяжении шести лет банк "Югра" поддерживает Ночную Хоккейную Лигу и выступает постоянным спонсором всех мероприятий Лиги. В прошлом году банк учредил Кубок Чемпионов НХЛ банка "Югра", только что состоялся второй розыгрыш Кубка. Наше сотрудничество, начавшееся с поддержки спортивных мероприятий, перешло в область разработки банковских продуктов для игроков Лиги: мы представили новый продукт — "Карту члена НХЛ" на базе национальной платежной системы "Мир"», — прокомментировал президент банка «Югра» Алексей Нефедов.

«Осенью мы подписали в Казани дорожную карту о продвижении в Республике [Татарстан] национальной платежной карты, на базе которой мы выпускаем сегодня вместе с банком "Югра" многофункциональную карту игрока Ночной Хоккейной Лиги. Уверен, что объединение таких сильных партнеров, а также сочетание любительского хоккея и высоких технологий будет способствовать развитию массового спорта в нашей стране», — отметил, в свою очередь, гендиректор НСПК Владимир Комлев.

«Югра» — универсальный коммерческий банк федерального уровня. Кредитную организацию основали в 1990 году. По размеру капитала входит в тридцатку крупнейших российских банков. Мажоритарный акционер — Алексей Хотин. Он контролирует 52,5 процента акций.

