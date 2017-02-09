Банк «Югра» поддержит розыгрыш второго Кубка Чемпионов НХЛ

25 февраля в Казани пройдет розыгрыш II Кубка Чемпионов Ночной хоккейной лиги (НХЛ) банка «Югра». В конце состязаний состоится Матч звезд, в нем поучаствуют легенды российского хоккея, бизнесмены, государственные деятели. В частности, на лед выйдут глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Мероприятия проводится при поддержке банка «Югра», «Национальной системы платежных карт» (НСПК), Федерации хоккея Татарстана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Банк "Югра" поддерживает НХЛ с момента основания. На наших глазах объединение энтузиастов стало ведущей организацией любительского хоккея. В прошлом году в партнерстве с НХЛ и УЭКБ мы создали кобрендовые карты, сочетающие в себе функции удостоверения личности игрока с возможностью оплаты любых услуг и товаров. Важным преимуществом карты является функция электронного пропуска на мероприятия НХЛ. Благодаря встроенной системе идентификации руководство спортивных центров отметило повышение уровня безопасности на мероприятиях», — прокомментировал президент «Югры» Алексей Нефедов.

Гендиректор НСПК Владимир Комлев, в свою очередь, заявил, что хоккей — это один из любимых в России видов спорта, и с каждым годом число команд в Ночной хоккейной лиге увеличивается. «Мы рады быть частью этого национального проекта и участниками настоящего спортивного праздника, который пройдет в одном из самых инновационных российских регионов — Республике Татарстан», — отметил он.

«Югра» — универсальный коммерческий банк федерального уровня. Кредитную организацию основали в 1990 году. По размеру капитала входит в тридцатку крупнейших российских банков. Мажоритарный акционер — Алексей Хотин. Он контролирует 52,5 процента акций.