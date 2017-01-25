Проект банка «Югра» по поддержке регионального бизнеса вырос в два раза

За три месяца проект нефинансовой поддержки регионального бизнеса (программа лояльности «%OFF») банка «Югра» увеличился более чем в два раза. Число участников проекта выросло с 60 до 170. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В январе 2017 года договоры еженедельно заключались с 10-15 компаниями, уточнили в банке. Наряду с ростом числа участников, расширялась и география проекта. На текущий момент к нему присоединились предприятия из более чем 50 городов России.

«"%OFF" — тот редкий случай, когда программа лояльности банка в первую очередь нацелена на повышение эффективности малого и среднего предпринимательства, а не на увеличения собственной прибыли. Мы надеемся, что наш подход к развитию предпринимательства в регионах будут перенимать и другие финансовые учреждения», — заявил в связи с этим президент банка «Югра» Алексей Нефедов.

«Югра» запустила программу «%OFF» в октябре 2016 года в рамках поддержки малого и среднего бизнеса. Партнеры финансовой организации (торговые и сервисные предприятия) предоставляют клиентам скидки при оплате дебетовыми и кредитными картами банка «Югра». Предприниматели получают возможность привлечь широкий пул клиентов без затрат на рекламу и собственные дисконтные программы. Участие в программе «%OFF» для предпринимателей бесплатно. Кроме того, компаниям не нужно переходить на обслуживание или подключать эквайринг в «Югре».

«Югра» — универсальный банк федерального уровня. Основан в 1990 году. По размеру капитала входит в тридцатку крупнейших российских банков. Мажоритарный акционер — Алексей Хотин, он контролирует 52,5 процента акций финансовой организации.

