Банк «Югра» поддержит московское «Динамо» в третьем туре Лиги чемпионов

Банк «Югра» — официальный спонсор мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) — поддержит игроков в третьем туре Лиги чемпионов. На этот раз команда бело-голубых играет против польской «Закса». Встреча состоится 18 января на домашней площадке клуба, во Дворце спорта «Динамо». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

По результатам предыдущих матчей команда Юрия Маричева одержала победы со счетом 3:1 над бельгийской «Нолико» и турецким «Истанбул ББ». В свою очередь, «Закса» обыграла бельгийцев и турков со счетом 3:0.

Для выхода в плей-офф бело-голубым необходимо одержать победу в четырех турах. Следующая встреча «Динамо» и «Заксы» состоится в Польше уже 1 февраля, 15 февраля игроки вновь сыграют с «Истанбулом», а 1 марта, в рамках шестого тура Лиги чемпионов, команда примет на домашней арене «Нолико».

Алексей Нефедов, президент банка «Югра», отметил: «Динамовцы блестяще проявили себя в групповых матчах, победив сильных соперников в напряженной борьбе. Мы верим, что наши игроки во встрече с польской командой сохранят волю к победе и сумеют показать высочайший класс российской волейбольной школы».

Лига Чемпионов (CEV Champions League) — ежегодный европейский турнир, проходящий под эгидой Европейской Конфедерации волейбола. В современном формате турнир проводится с 2000 года. В течение 17 лет российские команды становились победителями восемь раз, в том числе в последних пяти розыгрышах подряд. На сегодняшний день высшим достижением московского «Динамо» в Лиге чемпионов являются серебряные медали, завоеванные в 2010 году.