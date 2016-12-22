Банк «Югра» усилит свое присутствие в Уральском федеральном округе, открыв новый офис в Магнитогорске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в финансовой организации.

В настоящее время в этом регионе банк осуществляют свою деятельность в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Мегионе, Нефтеюганске, Новом Уренгое, Салехарде, Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске, Ноябрьске, Миассе и Урае.

Новый операционный офис в Магнитогорске будет оказывать полный спектр банковских услуг местным предприятиям и населению города, сообщили в банке.

«Одной из приоритетных задач банка является повышение стандартов обслуживания. Банк становится все более клиентоориентированным как для компаний, так и для физических лиц, вне зависимости от региона. В частности, на базе нового офиса предприятия малого и среднего бизнеса получат доступ ко всей линейки банковских продуктов, которые позволят им повысить свою эффективность и тем самым внести свой вклад в укрепление экономики своего региона», — прокомментировал открытие нового офиса президент банка «Югра» Алексей Нефедов.

Офис банка в Магнитогорске станет сто одиннадцатым по счету.