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Банк «Югра» резко нарастил число корпоративных клиентов

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С октября по декабрь 2016 года банк «Югра» привлек на 60 процентов больше корпоративных клиентов, чем в предыдущем квартале. Такого результата удалось добиться благодаря акции по льготному расчетно-кассовому обслуживанию «Все для бизнеса». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Долю в 85 процентов от новых клиентов составляют региональные промышленные предприятия, а также компании из сферы услуг и оптовой торговли.

«В 2016 году российский бизнес испытал множество потрясений. Из-за сложных экономической и геополитической ситуаций были вынуждены закрыться сотни тысяч юрлиц. Кроме того, в прошлом году, особенно в первые шесть месяцев, значительно сократился прирост новых участников рынка. Поэтому именно сегодня банкам нужно предлагать простые и эффективные решения, которые будут стимулировать дальнейшее развитие бизнеса», — прокомментировал президент банка «Югра» Алексей Нефедов.

Акция «Все для бизнеса» стартовала 3 октября 2016 года. Она продлится до конца марта 2017. «Югра» предлагает новым клиентам-юрлицам бесплатное открытие расчетного счета, скидки на обслуживание, а также начисление процентов на текущий остаток по счету.

«Югра» — универсальный банк федерального уровня. Основан в 1990 году. По размеру капитала входит в тридцатку крупнейших российских банков. Мажоритарный акционер — Алексей Хотин, он контролирует 52,5 процента акций финансовой организации.

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